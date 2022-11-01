Тамбов, , 12:58 — REGNUM В Тамбове 1 ноября проводили земляков-артиллеристов, призванных на военную службу в район проведения специальной военной операции (СВО). К мобилизованным обратился со словами напутствия председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Отправка в зону проведения СВО тамбовчан-артиллеристов https://tambovoblduma.ru/

Тамбовчане-артиллеристы, призванные на военную службу в рамках мобилизации, прошли курс подготовки, восстановили навыки работы на боевой технике и выполнили задачи со стрельбой. 1 ноября они вольются в состав расчётов, с которыми будут выполнять задачи в районе проведения СВО.

В Тамбове бойцов проводили родные и друзья защитников, представители правительства региона и депутатского корпуса.

«Родина позвала своих офицеров и солдат, чтобы они покончили с националистическими и неонационалистическими проявлениями, из-за которых проливается кровь нашего народа на приграничных с Россией территориях. Важнейшие задачи вы будете решать в составе нашей прославленной артиллерийской бригады, которая была сформирована ещё в годы Великой Отечественной войны. Её бойцы и командиры проявили образцы мужества и героизма, освобождая [территорию б. УССР] и страны Европы от фашизма», — обратился к воинам спикер областного парламента Евгений Матушкин.

Он пожелал военнослужащим вернуться домой живыми и невредимыми, отметив, что их «ратная служба поможет отстоять мир и преумножить славные боевые традиции русского воинства».

«Я уверен, что вы не уроните честь Тамбовского солдата и офицера», — сказал глава областной Думы, пожелав мобилизованным удачи, а их родным — «веры в лучшее, сил и терпения».

Напомним, что 7 октября из Тамбовской области в зону проведения СВО отбыли первые 50 военнослужащих, им были переданы продуктовые наборы, детские письма и рисунки. 17 октября проводили мобилизованных тамбовчан из учебного центра Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутаты Тамбовской областной Думы во главе с Евгением Матушкиным обратились к банкам с просьбой поддержать мобилизованных граждан и участников СВО, наполовину снизив обязательства военнослужащих по кредитам и «заморозив» начисление процентов.

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