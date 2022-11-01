Таллин, 1 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Промышленные предприятия в Эстонии произвели в сентябре 2022 года продукции на 7,5% меньше, чем в этом же месяце 2021 года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

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Производство увеличилось только в одном секторе из трех — в энергетике на 3,5%, однако сократилось в обрабатывающей промышленности на 7,6% и в горнодобывающей промышленности на 27,1%. По данным ведомства, сокращение объемов промышленного производства наблюдалось в более половины отраслей обрабатывающей промышленности.

Среди наиболее весомых отраслей национальной экономики сокращение зафиксировано в сфере обработки древесины (на 17,5%), в производстве изделий из металла (на 18,0%), электронного оборудования (на 3,7%) и продуктов питания (на 3,1%).

Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в электронной промышленности и нескольких направлениях машиностроения, в частности, в производстве электронного оборудования (18,1%), в производстве механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов (11,3%), а также в ремонте машин и оборудования (14,2%).

На внешние рынки в сентябре 2022 года было продано почти 68% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.