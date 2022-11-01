Ставрополь, , 12:57 — REGNUM В Ставропольском крае организовали прием граждан из Херсонской области в центрах «Мои документы». Вынужденно покинувшие свои дома люди могут получить в офисах многофункциональных центров услуги по оформлению положенных им выплат. Упростить процедуру получения необходимых документов херсонцам поручил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

МФЦ (сс) Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Для удобства вынужденных переселенцев также организуется работа мобильных офисов, открытых прямо в пунктах временного размещения граждан, сообщил и. о. министра экономического развития края Денис Полюбин. По его словам, в центре можно, в частности, подать заявление на получение единовременной выплаты и сертификатов на жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, первые сертификаты на жилье для вынужденных переселенцев из Херсонской области начали выдавать в Ставропольском крае на прошлой неделе. Первой группе их вручил лично губернатор края Владимир Владимиров.

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