На Ставрополье прибывшим из Херсона гражданам помогают с документами в МФЦ
Ставрополь, 1 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае организовали прием граждан из Херсонской области в центрах «Мои документы». Вынужденно покинувшие свои дома люди могут получить в офисах многофункциональных центров услуги по оформлению положенных им выплат. Упростить процедуру получения необходимых документов херсонцам поручил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Для удобства вынужденных переселенцев также организуется работа мобильных офисов, открытых прямо в пунктах временного размещения граждан, сообщил и. о. министра экономического развития края Денис Полюбин. По его словам, в центре можно, в частности, подать заявление на получение единовременной выплаты и сертификатов на жилье.
Как сообщало ИА REGNUM, первые сертификаты на жилье для вынужденных переселенцев из Херсонской области начали выдавать в Ставропольском крае на прошлой неделе. Первой группе их вручил лично губернатор края Владимир Владимиров.