Сеул, , 12:58 — REGNUM Министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин принес свои извинения в связи с давкой в Сеуле, сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что министр принес извинения 1 ноября во время выступления перед парламентским комитетом.

Ли Сан Мин отметил, что государства несет ответственность за безопасность людей, а также пообещал сосредоточиться на выявлении причины возникновения трагедии и предотвращении подобных катастроф.

Напомним, 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. В результате инцидента погибли 156 человек, 151 человек получили ранения, 29 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших по меньшей мере 26 граждан из 14 стран.

Министр также извинился за свои замечания относительно того, что жертв не удалось бы избежать, даже если бы на место происшествия было отправлено большее количество сотрудников полиции и службы безопасности.