Лепосавич, Сербия, 1 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Полиция сепаратистского Косово начала вручать выговоры владельцам автомобилей с сербскими номерами. Об этом сообщил репортер портала «Косово онлайн», который в ночь на 1 ноября находился на КПП Ярине на административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

Срок для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами, который определили сепаратистские власти в Приштине, закончился в полночь 1 ноября. Уже через несколько минут после полночи первое предупреждение за несоблюдение срока получила женщина, управляющая автомобилем с обозначением «КМ» (Косовска Митровица — ИА REGNUM) на автомобильных номерах.

Напомним, что албанские сепаратисты в Косово изначально планировали полностью запретить использование сербских автомобильных номеров с 1 ноября этого года. Представители США и ЕС потребовали от сепаратистского правительства продлить срок для перерегистрации автомобилей на 10 месяцев. Премьер-министр Косово Альбин Курти не захотел пойти на такие уступки, но решил «смягчить» требования к владельцам автомобилей с сербскими номерами. Было принято решение, согласно которому с 1 по 21 ноября владельцы автомобилей с сербскими номерами будут получать предупреждение. С 21 ноября до 21 января им будет выписываться штраф, а с 21 января по 21 апреля нарушителям будут выдаваться временные номера. С 21 апреля номера, выданные Сербией и зарегистрированные в Косово и Метохии, будут запрещены.