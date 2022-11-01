Калуга, , 13:17 — REGNUM Более 40 поддельных банкнот Банка России выявили за июль–сентябрь 2022 года эксперты в Калужской области. Выявлено 44 поддельных денежных знаков Банка России, что на 15 единиц меньше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 1 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций калужского отделения Банка России Елена Асеева.

Фальшивая купюра 40.мвд.рф

Большинство выявленных фальшивок — купюры номиналом 5000 рублей. Их было обнаружено 25 штук. Выявлено также 11 тысячерублевых подделок и шесть двухтысячных. Банкноты более низкого номинала мало интересуют преступников: за квартал обнаружена одна подделка номиналом 500 рублей и одна монета номиналом 10 рублей. Кроме того, выведено из обращения два поддельных денежных знака иностранных государств: купюры номиналом 100 долларов США и 100 евро.

«Калужанам важно помнить, что есть места, где необходимо уделять особое внимание тому, какие деньги вам дают на сдачу. Это рынки, небольшие магазинчики, продажа товаров с рук. Как правило, здесь нет специальных приборов для проверки наличности, люди спешат. Тщательно проверяйте каждую полученную банкноту перед тем, как отправить ее в кошелек. Если сомневаетесь в подлинности — просите заменить или пробуйте сами проверять признаки подлинности по подсказкам на виртуальной банкноте в мобильном приложении «Банкноты Банка России», — отметила Елена Асеева.

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