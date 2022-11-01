Якутск, 1 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Для войсковой части в Приморье, где находятся на учениях жители Якутии, передают автотехнику. В регионах Дальнего Востока продолжают работать опорные пункты для поддержки мобилизованных жителей республики, рассказал председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона, заместитель председателя оперативного штаба республики Дмитрий Лепчиков.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

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«Основными задачами опорных пунктов являются взаимодействие с войсковыми частями, оперативное решение вопросов, связанных с организацией закупа, перевозки, приема-передачи оснащения и снаряжения для участников специальной военной операции от Якутии», — отметил Дмитрий Лепчиков.

Кроме машин для бойцов передали снаряжение и обмундирование. Экипировку получили военнослужащие, которые уже участвуют в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов и сенаторов от Якутии намерены привлечь к оказанию помощи бойцам, участвующим в спецоперации в защиту Донбасса и мобилизованным из республики. Глава региона поручил усилить поддержку бойцов.