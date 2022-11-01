Тверь, 1 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Мероприятия по частичной мобилизации в Тверской области прекращены в связи с решением президента РФ о завершении мобилизации, сообщили 1 ноября в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«Повестки гражданам больше не вручаются. Мобилизационные пункты не должны принимать мобилизованных на прохождение службы», — сказал на заседании правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя.

Глава региона пояснил, что все гражданские объекты, задействованные в мобилизационных мероприятиях, в ближайшее время вернутся к выполнению своих обычных функций.

Частичная мобилизация в Тверской области, как и по всей стране, стартовала 21 сентября, в соответствии с Указом президента РФ. Отметим, что за весь период специальной комиссией были отменены решения призывных муниципальных комиссий по мобилизации в отношении 108 человек.