Томск, , 12:53 — REGNUM Предприятия в Томской области за девять месяцев почти в полтора раза увеличили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные Томскстата.

Томский политех Rotobo.or.jp

Кроме того, производство электрических машин и специальной аппаратуры вырос на 40,7%, электрического оборудования — на 24%.

«Объем металлургического производства за 9 месяцев года вырос в регионе на 7%, также зафиксирован рост в 1,6 раза выпуска металлических изделий», — добавили в администрации.

Рост производства в сфере деревообработки составил 8,1%, в электроэнергетике — 5,1%, добыче полезных ископаемых — 0,4%.