Бердянск, Запорожская область, 1 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Происшествие с русским активистом Алексеем Васильевым внушает тревогу. Об этом ИА REGNUM 1 ноября заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Похищение человека

«В Запорожской области происходят странные вещи — там исчез, а фактически был похищен неизвестными русский активист, искренний симпатизант России, заместитель главы администрации г. Бердянска Алексей Васильев», — заявил эксперт.

Васильев всегда был убеждённым сторонником России и единения русских земель, сообщил Безпалько. Еще в 2014 году, после т. н. «Евромайдана», Васильев по идейным причинам уехал из родного Днепропетровска в Крым. После начала СВО не смог остаться в стороне и активно включился в строительство России на освобождённых территориях.

По словам политолога, исчезновение, а фактически похищение Алексея Васильева увязывают с подозрениями в адрес местного олигарха Александра Пономарёва, который всячески сопротивлялся установлению новой власти в Бердянске, не платил налоги, саботировал решения администрации, после чего предприятия, ему принадлежавшие, были фактически национализированы (введено внешнее управление — прим. ИА REGNUM) ВГА Запорожской области.

«Как лидер общественной организации я отправлю запрос в ФСБ и в Следственный комитет с просьбой прояснить судьбу Алексея Васильева», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее при неизвестных обстоятельствах был похищен заместитель главы администрации г. Бердянска Алексей Васильев, что вызвало резонанс в российском обществе.