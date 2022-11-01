Минск, , 12:50 — REGNUM Варианты мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном давно предлагал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рассказал об этом 1 ноября в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске, его слова приводит пресс-служба белорусского президента.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Лукашенко, в период, когда Белоруссия в очередной раз была председателем Организации Договора о коллективной безопасности, он занялся этим вопросом, для его приехал в Баку переговорить на эту тему с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«И я ему задал вопрос так, шутя: «Ильхам Гейдарович, ну надо Армении помочь, если договоритесь». А речь шла о пяти с половиной или шести районах — азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что «это не наша земля, это азербайджанская». Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы мотивации начинать эту войну. Ну ты просил районы — отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргасян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал», — сказал он.

При этом белорусский лидер уточнил, что он также говорил с Алиевым о том, чтобы при урегулировании конфликта с Ереваном он рассмотрел возможность инвестирования в Армению для окончательного примирения и демонстрации этого народам обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посредничества России в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, попытки «ОДКБ туда втянуть» возмутительны.