Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Петербуржца, насмерть сбившего женщину с собакой на пешеходном переходе и уехавшего с места ДТП, приговорили к семи годам колонии-поселения, куда он попадёт лишь через шесть лет. Об этом приговоре сообщили 1 ноября в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Sledcom.ru Суд

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 23 сентября 2021 года в Красносельском районе Петербурга. 42-летняя женщина с собакой переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу на улице Пограничника Гарькавого, где была сбита автомобилем Volkswagen Polo. Водитель с места ДТП скрылся.

Как вскоре установили следователи, за рулем иномарки находился Руслан Исмаилов, который избрал скорость порядка 69 км/ч, превышающую установленное ограничение в населенном пункте в 60 км/ч. После совершения ДТП подсудимый о случившемся в полицию не сообщил, мер по оказанию помощи пострадавшей не принял и скрылся с места преступления. В результате полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. В суде мужчина признал свою вину, раскаялся и попросил о снисхождении.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии-поселении с запретом на право управления транспортным средством на два года. Однако подсудимому предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения его ребенком четырнадцатилетнего возраста, на данный момент ребенку восемь лет», — уточнили в надзорном ведомстве.

В свою очередь в объединенной пресс-службе судов Петербурга отметили, что суд также взыскал с Исмаилова в пользу родственницы погибшей в счёт возмещения морального ущерба 1 млн рублей.