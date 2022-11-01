Екатеринбург, 1 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Свердловской области усилили контроль на водоёмах в связи с риском местных жителей провалиться под лёд. Об этом журналистам сообщили в свердловском управлении МЧС.

Eirik Refsdal Трещина во льду

С 1 ноября в регионе проходят рейды на водоёмах. Кроме того, ведётся разъяснительная работа с населением о недопустимости выхода на тонкий лёд.

По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Свердловской области Алексея Морозова, толщина льда на свердловских водоёмах не превышает одного сантиметра. Этого крайне недостаточно для выхода на лёд. Сотрудники МЧС и МВД будут применять административное воздействие по отношению к нарушителям. Вплоть до штрафа в размере 5 тысяч рублей.

По данным свердловского главка МЧС, в 2021 году жертвами тонкого льда стали три человека, в 2020 году — шесть.