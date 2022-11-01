Москва, , 12:50 — REGNUM Изменение подхода к уплате НДПИ и появление экспортной пошлины дополнительной на угли существенно скажется на угольной отрасли, которая сейчас находится в очень непростом положении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил сенатор Алексей Синицын в ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике.

Российский уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда речь шла о том, что можно дополнительно изъять около 100 млрд за счет разных инструментов и за счет экспортной пошлины и за счет НДПИ и за счет изменений в налоговое законодательство по автоматизированной системе учета учитывалась ситуация экономическая этого года. В этом году мы везли уголь в Европу. В следующем году уголь в Европу не поедет. Он уже туда не едет», — пояснил парламентарий.

Синицын отметил, что сложности с логистикой угольных компаний только нарастают.

«Обещанный объем вывоза угля в этом году не выполняется и однозначно не будет выполнен. К концу года будет вывезено меньше угля в восточном направлении. Совершенно очевидно, что и в следующем году этот тренд сохранится. Все хотят ехать на восток и для угля осталось направление только туда. Именно это обстоятельство правительство сейчас анализирует, учитывает», — подчеркнул сенатор.

Он уверен, что изъятие у предприятий денежных средств с учетом 2022 года неправильно, потому что в 2023 году не будет такой экономической конъектуры.

«И угольные предприятия вынуждены будут просто сворачивать инвестиции и сокращать объемы добычи значительно. А я боюсь, что это повлечет проблемы на сумму гораздо большую, чем 100 млрд, потому что угольные предприятия — это как правило угольные моногорода решение проблем которых потом повлечет гораздо большие расходы из бюджета», — заключил Синицын.

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