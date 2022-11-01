Москва, , 12:49 — REGNUM Отдельного указа президента России о завершении призыва по частичной мобилизации не нужно, заявил глава комитета Совфеда по госстроитльству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Отдельный указ президента не нужен», — сказал Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана заявил, что призыв завершен, «поставлена точка». При этом он добавил, что обсудит с юристами, нужен ли для этого отдельный указ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране. Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, сказал министр.

Окончание мобилизации ознаменует указ об увольнении мобилизованных в запас, а не указ об окончании специальной военной операции, заявили ранее в Госдуме.

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