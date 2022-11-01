Ясиноватая, ДНР, 1 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Опорный пункт ВСУ в посёлке Невельское Ясиноватовского района взяли штурмом бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом 1 ноября сообщает телеграм-канал военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В милиции рассказали, что бойцы 100-й гвардейской бригады НМ ДНР взяли штурмом позиции киевских боевиков.

«В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе — иностранного производства, захвачены пленные», — говорится в информации Народной милиции ДНР.