Херсон, 1 ноября 2022, 12:46 — REGNUM До 70 тысяч жителей левобережной части Херсонской области, от Каховки до Голой Пристани, будут временно переселены. Об этом заявил 1 ноября врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире программы «Соловьев LIVE».
Временное отселение вглубь Херсонской области и в другие российские регионы затронет около 70 тыс. человек.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне, 31 октября, Владимир Сальдо обратился к жителям Херсонской области и объявил о решении расширить зону вывоза населения до 15-километровой зоны от Днепра. Ранее перемещение населения Херсонской области касалось лишь правобережных районов.