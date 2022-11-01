Херсон, , 12:46 — REGNUM До 70 тысяч жителей левобережной части Херсонской области, от Каховки до Голой Пристани, будут временно переселены. Об этом заявил 1 ноября врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире программы «Соловьев LIVE».

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Есть сведения, что возможен массированный ракетный удар по Каховской плотине, а если она рухнет, то левый берег будет затоплен, что принесёт значительные проблемы как жителям, так и коммунальным службам», — сказал Сальдо.

Временное отселение вглубь Херсонской области и в другие российские регионы затронет около 70 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне, 31 октября, Владимир Сальдо обратился к жителям Херсонской области и объявил о решении расширить зону вывоза населения до 15-километровой зоны от Днепра. Ранее перемещение населения Херсонской области касалось лишь правобережных районов.