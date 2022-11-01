Хабаровск, , 12:44 — REGNUM ОНФ в Хабаровске разбирается с ситуацией мобилизованного мужчины, которому грозит уголовное дело.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мобилизованному 23 сентября Андрею неоднократно становилось плохо в воинской части. Но в медпомощи ему отказывали. 28 сентября его отпустили домой, чтобы сдать охотничье ружье. По дороге его состояние ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация. Об этом супруга Андрея оповестила воинскую часть.

Спустя несколько часов мужчине поставили ультиматум: либо он немедленно возвращается в часть, либо будет считаться самовольно оставившим часть. После разбирательств у Андрея все же приняли все справки и заявили: «Повестка отозвана, можете ехать лечиться. В эту волну мобилизации вас не потревожат».

31 октября ему позвонили из военной полиции и заявили, что он в списках самовольно оставивших часть. Теперь ему грозит уголовное преследование и реальный срок. Мы обратились в соответствующие структуры для получения информации, будем держать ситуацию на контроле», — рассказали активисты ОНФ.