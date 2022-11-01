Кишинёв, , 12:45 — REGNUM Депутат Европарламента от Румынии от Социал-либеральной партии Мария Грапини призывает протестующих и правоохранителей в Кишинёве не прибегать к насилию и провокациям. Она выступила на молдавском телеканале N4.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих Политическая партия «Шор»

«Нельзя, чтобы протестующие били и кидали что-то в сотрудников полиции, как и полицейские не должны вести себя грубо, подстрекать. Потому что даже их отношение может подстрекать обиженного и голодного гражданина», — сказала евродепутат.

Она подчеркнула, что власти не должны лишать граждан права на протест. Кроме того, массовые акции в стране свидетельствуют, что между властями и протестующими нет диалога. По мнению Грапини, возможно, что в Молдавии участникам протестов платят, но она уверена, что акции поддержали и действительно недовольные руководством страны.

Напомним, на 30 октября партия «Шор» согласовала протестный митинг возле здания Академии наук в Кишинёве. Но в тот день полиция выставила заслоны на пути к месту проведения акции. Возмущенные граждане кидали яйца в правоохранителей, а также пытались прорвать заслоны. Митинг провели на перекрёстке, 28 человек были задержаны во время акции и 51 — до её начала.

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