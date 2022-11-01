Москва, , 12:44 — REGNUM Почти половина жителей России (47%) не имеет никаких накоплений. Потеряв все источники дохода, смогли бы прожить на свои сбережения 1-2 месяца 18%, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

На отложенные ранее с доходов средства могли продержаться меньше месяца 15% граждан, от трёх до шести месяцев — 9%, от полугода до одного года — 6%. Только 5% смогли бы жить без финансовой подушки безопасности больше года.

Исследование показало, что каждый пятый респондент (21%) оценивает уровень своей финансовой грамотности как высокий, 56% — как средний, 12% — как низкий.

Опрос проведён 25–31 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 364 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) в той или иной степени ведет учёт личных финансов.

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