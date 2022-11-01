Самара, , 12:49 — REGNUM Более 300 учреждений культуры Самарской области подготовили программы в рамках акции «Ночь искусств». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

«Ночь искусств» Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Ночь искусств» под общим девизом «Искусство объединяет» пройдет в Самарской области с 4 на 5 ноября.

Сообщается, что учреждения культуры региона подготовили программы, которые в полной мере раскрывают богатое, яркое культурное и духовное наследие России.

«В рамках акции можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции музеев, сходить всей семьей в театр или отправиться на мастер-класс по изготовлению народных орнаментов и кукол», — сообщает пресс-служба.