Кострома, 1 ноября 2022, 12:54 — REGNUM Первый снег, выпавший 31 октября, не спровоцировал роста количества дорожно-транспортных происшествий в Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.
Всего за последний день октября произошло 29 аварий, в четырёх из которых пострадали пять человек. Одна женщина погибла. Единственным серьёзным происшествием в понедельник 31 октября стала «двойная» авария в Буйском районе, где в кювет съехали водитель легкового автомобиля и «МАЗа».
Для сравнения, в понедельник 24 октября костромские инспекторы зарегистрировали 17 ДТП с 3 пострадавшими, 17 октября — 23 аварии с 11 пострадавшими.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области пострадавшую в ДТП сбил грузовик
Читайте развитие сюжета: Костромским дорожникам поручили лучше расчищать тротуары от снега