Кострома, 1 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Первый снег, выпавший 31 октября, не спровоцировал роста количества дорожно-транспортных происшествий в Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

Всего за последний день октября произошло 29 аварий, в четырёх из которых пострадали пять человек. Одна женщина погибла. Единственным серьёзным происшествием в понедельник 31 октября стала «двойная» авария в Буйском районе, где в кювет съехали водитель легкового автомобиля и «МАЗа».

«Как такового всплеска мы не видим. Костромичи проявили внимательность и достаточно хорошо сориентировались в текущей ситуации», — пояснили в ГИБДД.

Для сравнения, в понедельник 24 октября костромские инспекторы зарегистрировали 17 ДТП с 3 пострадавшими, 17 октября — 23 аварии с 11 пострадавшими.