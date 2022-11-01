Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Упрощённая система налогообложения станет катализатором развития бизнеса и предпринимательства в Санкт-Петербурге. Об этом 1 ноября заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в своём телеграм-канале.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По оценкам Москаленко, в 2023 году число индивидуальных предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса, которые смогут работать по упрощённой системе налогообложения, возрастёт. Это станет возможным благодаря приказу Минэкономразвития России, так как планку предельного дохода для перехода на такую систему подняли до 251,4 млн рублей.

Отметим, что упрощённая система налогообложения освобождает владельцев от уплаты ряда налогов. В их числе НДС, налог на прибыль, НДФЛ и других. Её можно считать существенной поддержкой бизнеса и предпринимательства.

«По данным Федеральной налоговой службы, в 2021 году по упрощенной системе налогообложения в Петербурге работало 229 тыс. налогоплательщиков: 93 тысячи организаций и 136 тысяч индивидуальных предпринимателей», — поделился Москаленко.

Ранее депутаты Петербурга поддержали законопроект о мерах поддержки бизнеса. В частности, предлагается продлить «налоговые каникулы» для некоторых предприятий.

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