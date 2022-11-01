Сеул, , 12:41 — REGNUM Южная Корея выступила соавтором проекта резолюции ООН, осуждающей нарушение прав человека в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Южной Кореи считает, что проблема прав человека в КНДР является универсальной проблемой прав человека, и требует последовательного ответа, основанного на принципах», — заявили в МИД.

Известно, что Южная Корея выступила соавтором резолюции по правам человека в КНДР впервые за четыре года.

Проект резолюции был представлен на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября. Совет по правам человека принял документ, осуждающий права человека в КНДР.

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