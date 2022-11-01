Тюмень, , 12:39 — REGNUM В правительстве Тюменской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Назначение Orenburg-gov.ru

Глава региона Александр Моор подписал распоряжение о назначении с 1 ноября 2022 года на должность заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера.

Алексей Райдер будет курировать деятельность региональных департаментов образования и науки, труда и занятости населения, физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На его место, директором департамента образования и науки Тюменской области, назначена Дина Горковец.