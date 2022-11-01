Омск, , 12:38 — REGNUM В Омской области демобилизуют из армии отцов троих несовершеннолетних детей. Об этом рассказал глава региона Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Концерт для мобилизованных в Омской области Оmskportal.ru

По законодательству, на отсрочку имели право отцы четырёх детей. Но по словам губернатора, ему поступило много обращений с просьбой предусмотреть отсрочку и для отцов троих детей, поскольку они имеют на это право согласно директиве Генштаба Минобороны от 4 октября.

«В настоящее время демобилизовали уже 64 человека из Омской области. Парней возвращают домой. Подчеркну, что пересмотреть решение о призыве многодетные отцы могут даже в том случае, если они получили повестку до выхода указания Генштаба ВС РФ», — отметил он.

Для получения отсрочки мобилизованным гражданам или родственникам нужно предоставить в военкоматы паспорт, военный билет, а также свидетельства о рождении всех детей младше 16 лет.