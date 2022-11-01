В Омской области демобилизуют отцов троих детей
Омск, 1 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Омской области демобилизуют из армии отцов троих несовершеннолетних детей. Об этом рассказал глава региона Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По законодательству, на отсрочку имели право отцы четырёх детей. Но по словам губернатора, ему поступило много обращений с просьбой предусмотреть отсрочку и для отцов троих детей, поскольку они имеют на это право согласно директиве Генштаба Минобороны от 4 октября.
«В настоящее время демобилизовали уже 64 человека из Омской области. Парней возвращают домой. Подчеркну, что пересмотреть решение о призыве многодетные отцы могут даже в том случае, если они получили повестку до выхода указания Генштаба ВС РФ», — отметил он.
Для получения отсрочки мобилизованным гражданам или родственникам нужно предоставить в военкоматы паспорт, военный билет, а также свидетельства о рождении всех детей младше 16 лет.