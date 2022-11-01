Минск, 1 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Страны ОДКБ не должны использовать организацию для решения внутренних политических проблем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что ОДКБ не для этого создана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что посредничества России в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана достаточно, попытки «ОДКБ туда втянуть» возмутительны.