Майкоп, 1 ноября 2022, 12:37 — REGNUM Адыгея собрала и отправила военнослужащим и жителям Донбасса пять автомобилей гуманитарного груза. Всего из республики повезли десять тонн теплых вещей, продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей. Кроме того, один из жителей поселка Мостовского Дмитрий Вавжиков приобрел для бойцов автомобиль «ВАЗ 21 213».
Казаки поблагодарили всех неравнодушных жителей Адыгеи, принявших участие в сборе гуманитарной помощи. Среди них — бизнесмены, в том числе руководитель сети аптек «Фармация» Мария Дерябина, сотрудники магазина «Апельсин» и фитнес-клуба «Импульс», детского сада №13 «Колосок», жители села Вольное и казаки Кошехабльского РКО и многие другие.