Майкоп, , 12:37 — REGNUM Адыгея собрала и отправила военнослужащим и жителям Донбасса пять автомобилей гуманитарного груза. Всего из республики повезли десять тонн теплых вещей, продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей. Кроме того, один из жителей поселка Мостовского Дмитрий Вавжиков приобрел для бойцов автомобиль «ВАЗ 21 213».

Гуманитарная помощь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«К отправке подготовили более десяти тонн осенне-зимней детской и взрослой одежды, обуви, термобелья, продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, средств гигиены. От местных промышленников участникам СВО отправлено 500 кг копченого адыгейского сыра и более тонны овощей и фруктов», — сообщили в Майкопско м отдел е Кубанского казачьего войска.

Казаки поблагодарили всех неравнодушных жителей Адыгеи, принявших участие в сборе гуманитарной помощи. Среди них — бизнесмены, в том числе руководитель сети аптек «Фармация» Мария Дерябина, сотрудники магазина «Апельсин» и фитнес-клуба «Импульс», детского сада №13 «Колосок», жители села Вольное и казаки Кошехабльского РКО и многие другие.