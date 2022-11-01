Майкоп, 1 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Адыгея собрала и отправила военнослужащим и жителям Донбасса пять автомобилей гуманитарного груза. Всего из республики повезли десять тонн теплых вещей, продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей. Кроме того, один из жителей поселка Мостовского Дмитрий Вавжиков приобрел для бойцов автомобиль «ВАЗ 21 213».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«К отправке подготовили более десяти тонн осенне-зимней детской и взрослой одежды, обуви, термобелья, продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, средств гигиены. От местных промышленников участникам СВО отправлено 500 кг копченого адыгейского сыра и более тонны овощей и фруктов», — сообщили в Майкопско м отдел е Кубанского казачьего войска.

Казаки поблагодарили всех неравнодушных жителей Адыгеи, принявших участие в сборе гуманитарной помощи. Среди них — бизнесмены, в том числе руководитель сети аптек «Фармация» Мария Дерябина, сотрудники магазина «Апельсин» и фитнес-клуба «Импульс», детского сада №13 «Колосок», жители села Вольное и казаки Кошехабльского РКО и многие другие.