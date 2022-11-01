Москва, , 12:35 — REGNUM Россия увеличила на четверть объём торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием со странами-участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 1 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

На заседании совета глав правительств стран ШОС он привёл данные об объёмах торговли за первые восемь месяцев 2022 года.

«За восемь месяцев текущего года объём внешней торговли российской сельхозпродукцией и продовольствием с государствами-членами организации увеличился практически на четверть», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что в денежном выражении объём торговли составил 8,5 млрд долларов.