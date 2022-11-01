Ереван, 1 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Развитие Армении не должна останавливаться в том числе в условиях постоянной приграничной агрессии. Об этом 1 ноября заявил журналистам министр экономики республики Ваан Керобян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Выстрелы — обычное дело и в Израиле, но экономика этой страны развивается быстрыми темпами. Если эти выстрелы могут прекратиться ценой суверенитета нашей страны, то нужно делать всё, чтобы развиваться в условиях обстрелов», — сказал Керобян.

Он добавил, что правительство Армении также стремится повышать обороноспособность страны, и нужно подразумевать, что в стране царит атмосфера, когда стрельба на границе стала привычной, и ситуация может обостриться в любой момент.

Напомним, после ряда обвинений Баку в адрес Еревана в обстрелах, 13 и 14 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения между подразделениями двух стран. Армения обвиняет Азербайджан в атаке армянской территории и продвижении вглубь на 7,5 км на одном из участков.