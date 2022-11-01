Пекин, , 12:35 — REGNUM К деэскалации призывает стороны конфликта на территории б. УССР Китай. Об этом 1 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc. gov. cn

«Позиция Китая по [ситуации на территории б. УССР] последовательна и ясна, в сложившейся ситуации мы считаем, что все соответствующие стороны должны сохранять сдержанность, избегать дальнейшей эскалации ситуации и совместно работать над её деэскалацией», — сказал он в ответ на вопрос о том, поддерживает ли Пекин экспорт зерна из захваченных режимом Киева портов на территории б. УССР.

Также официальный представитель МИД КНР уточнил, что ранее китайская сторона выступила с инициативой о международном сотрудничестве в вопросе продовольственной безопасности.

«Мы готовы укреплять взаимодействие и сотрудничество со всеми сторонами по этому вопросу, способствовать формированию большего международного консенсуса и вносить активный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности», — пояснил Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай заявил, что готов расширить отношения с Бразилией после того, как социалист Луис Инасиу Лула да Силва обошел действующего президента Жаира Болсонару на президентских выборах в стране.