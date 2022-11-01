Джакарта, 1 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что председательство в «Большой двадцатке» — это доверие и честь для страны. Об этом глава государства написал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Председательство в «Группе двадцати» — это доверие и честь для Индонезии, а также возможность внести значительный вклад в восстановление мировой экономики, построение более здорового, справедливого и устойчивого управления миром», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 стран предложили провести двустороннюю встречу с президентом Джоко Видодо на саммите G20.