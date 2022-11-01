Самара, 1 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. К оказанию помощи семьям участников спецоперации (СВО) привлекли волонтеров в Самарской области. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Вопросы оказания помощи семья военнослужащим обсуждались на заседании в правительстве региона.

Свои опытом поделились глава города Новокуйбышевска Сергей Марков, глава Елховского района Наталья Павлова, глава Шигонского района Сергей Строев.

Сообщается, что в этих муниципалитетах проводят адресную работу с семьями. Власти узнают потребности семей мобилизованных, участников спецоперации из личных бесед, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что семьям оказываются различные виду поддержки.

«Пожилым родственникам со слабым здоровьем предоставляется уход на дому, помощь с записью к врачам-специалистам и организацией лечения. Молодым семьям помогают с местами в детских садах и школах, они освобождены от платы за содержание малышей в детских садах и за питание в школах», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что оказывается и материальная, психологическая поддержка, а также помощь в решении хозяйственных, коммунальных вопросов: починить систему отопления, крышу, привезти дрова, вскопать огород.

Так, в Новокуйбышевске добровольцы сопровождают детей в школу и обратно, водят их на секции и кружки.

«Очень хорошо, что к оказанию помощи вы привлекаете широкий круг граждан: это и руководители предприятий, и депутаты, и волонтеры, и просто неравнодушные люди», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.