Якутск, 1 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Понижающий коэффициент больше не смогут использовать пассажиры поездов «Железных дорог Якутии». Целью изменений компания указала проведение сбалансированной тарифной политики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе компании.

Bilden tagen av Fredrik Tellerup Вагон купе

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Коэффициент 0,8 действовал только в купе, поэтому в плацкартных вагонах цены останутся прежними. Понижение цены вводилось на летний сезон с целью повысить спрос на пассажирские перевозки.

Изменения в тарифах коснутся поездов, которые следуют из Нижнего Бестяха в Тынду, Нерюнгри, Алдан, Владивосток и Благовещенск.

Как сообщало ИА REGNUM, индексация тарифов РЖД призвана обеспечить финансирование инвестпрограмм компании, направленных на развитие инфраструктуры, в том числе дальневосточной, заявлял ранее старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.