Москва, , 12:29 — REGNUM Арбитр ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана назначен судьёй товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. Об этом 1 ноября сообщает пресс‑служба Федерации футбола Таджикистана.

Арбитр Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

38-летний Танташев входит в элитную категорию арбитров Азиатской конфедерации футбола (АФК). Помогать ему будут его соотечественники Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко.

Напомним, встреча сборных России и Таджикистана пройдёт 17 ноября на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Матч будет иметь официальный статус.

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