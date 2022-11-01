Москва, 1 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Арбитр ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана назначен судьёй товарищеского матча между сборными России и Таджикистана. Об этом 1 ноября сообщает пресс‑служба Федерации футбола Таджикистана.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

38-летний Танташев входит в элитную категорию арбитров Азиатской конфедерации футбола (АФК). Помогать ему будут его соотечественники Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко.

Напомним, встреча сборных России и Таджикистана пройдёт 17 ноября на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Матч будет иметь официальный статус.