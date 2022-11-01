Донецк, , 12:28 — REGNUM Киевский и Кировский районы Донецка были обстреляны со стороны бандеровских формирований. Об этом 1 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:12 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибром 155 мм

Также указывается, что в 12:15 и в 12:20 киевские нацисты выпустили четыре и пять снарядов калибра 152 мм по Кировскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования террористического режима Киева обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка.