Воронеж, , 12:28 — REGNUM Розовые стоки обнаружены в селе Репьёвка Воронежской области, информация передана в правоохранительные органы. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области 1 ноября.

Розовые стоки Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

О стоках странного розового цвета экологам сообщили жители Репьёвки. Окрашивание было замечено на одной из карт бывших полей фильтрации в границах Репьевского района, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

На место были направлены сотрудники департамента совместно со специалистами филиала ФГУБ «ЦЛАТИ по ЦФО», которые отобрали пробы для определения качественного-химического анализа.

Данные о стоках также переданы в ОМВД России по Репьевскому району для принятия мер по пресечению возможных противоправных действий, повлекших окрашивание.

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