Екатеринбург, 1 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 1 ноября состоялось торжественное открытие первой очереди транспортно-логистического центра «Уральский». Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Грузовой поезд

В мероприятии приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в режиме видеоконференции сухой порт открыл министр транспорта России Виталий Савельев.

Создание в Екатеринбурге сухого порта России позволит принимать контейнеры в полувагонах и отправлять их на запад России. По словам Игоря Левитина, переработка грузов в контейнерах является серьёзной проблемой, а реализация проекта не только будет способствовать её решению, но и обеспечит обработку грузов на качественно новом уровне.

Новый транспортно-логистический центр расположился на площади 130 гектаров. Его мощность к 2030 году может составить 30 млн тонн.