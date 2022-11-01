Ярославль, , 12:36 — REGNUM В Ярославле планируют полностью отремонтировать улицу Свободы — от площади Волкова до вокзала Ярославль-Главный. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Улица Свободы в Ярославле Сергей Бензенко

В рамках капремонта хотят обновить дорожное покрытие, заменить бордюры, отремонтировать тротуарную плитку, создать места для стоянки, заменить колодцы и решётки ливнёвок. Отметим, что при работах будут предусмотрены вынос инженерных сетей с проезжей части и их переустройство в местах пересечения.

Сейчас городские власти ищут подрядчика на проектирование ремонта. Заявки принимаются до 17 ноября, а сама документация должна быть готова к концу апреля следующего года. Сроки ремонта пока не называются.

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