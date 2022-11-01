Кишинёв, 1 ноября 2022, 12:24 — REGNUM Киевский режим 1 ноября приостановил въезд на территорию б. УССР из Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба молдавской Приграничной полиции.
Сообщается, что въезд закрыт по инициативе Киева на КПП «Окница», желающие продолжают въезжать на территорию Молдавии.
Ведение ограничений объясняется угрозой воздушных ударов.
Стоит отметить, что прошлой ночью на территории б. УССР объявили воздушную тревогу в ряде областей.
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