Москва, 1 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Большинство жителей России (68%) в той или иной степени ведет учет личных финансов. Примерно подсчитывают свои доходы и расходы 55%, строго — 13%, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Чаще всего контролируют свои финансы люди старше 45 лет (15%) и граждане с доходом свыше 80 тыс. руб. (15%), реже молодежь до 34 лет (6%). Никак не контролируют 32% опрошенных.

В основном граждане планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода (42%). От полугода до года планы трат денег есть у 22%, более года — у 13%. Без плана тратят деньги 23% граждан РФ.

Опрос проведён 25–31 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 364 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (51%) ведут семейный бюджет.

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