Бухарест, 1 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На автозаправочных станциях Румынии в очередной раз выросли цены на бензин. Об этом 1 ноября пишут журналисты бухарестской газеты Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По предварительным данным, сегодня соответствующее топливо с октановым числом 95 продается за 7,12 леев ($1,5), что примерно на $0,10 дороже вчерашних показателей.

При этом в его нынешнюю стоимость уже заложены субсидии, выдаваемые государством основным дистрибьюторам и автозаправочным станциям.

Как утверждают эксперты, сложившаяся ситуация связано с дальнейшей поддержкой Бухарестом санкций Евросоюза и США, введенных против Российской Федерации.