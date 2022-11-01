Москва, 1 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM проходит круглый стол на тему «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», посвященный 80-летию создания Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

Иван Шилов ИА REGNUM «Горе без берегов»: геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны»

В программе круглого стола:

обсуждение вопросов сохранения памяти о жертвах преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны;

обсуждение актуальных задач, связанных с развитием Федерального проекта «Без срока давности», в том числе вовлечения молодежи присоединенных к РФ территорий;

обсуждение перспективных направлений предупреждения преступления геноцида и защиты исторической правды о преступлениях нацизма в современных условиях.

Прямая трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале ИА REGNUM.

В круглом столе принимают участие:

Аристов Станислав Васильевич, профессор НИУ «Московский энергетический университет», ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН;

Дюков Александр Решидеович, директор Фонда «Историческая память, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН;

Кикнадзе Владимир Георгиевич, заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала», член Научного Совета Российского военно-исторического общества, член-корреспондент РАРАН;

Кулаков Иван Александрович, аспирант Института Российской истории РАН;

Никифоров Юрий Александрович, член Научного Совета Российского военно-исторического общества, научный руководитель интернет-проекта «Злодения. ВОЗМЕЗДИЕ. Память»;

Плотников Алексей Юрьевич, профессор Московского государственного лингвистического университета, член Научного Совета Российского военно-исторического общества;

Рубис Олег Гариевич, директор АНО «Военно-исторический информационный центр «Милитера», шеф-редактор интернет-проекта «Нацистская политика уничтожения: Злодеяния. ВОЗМЕЗДИЕ. Память»;

Саенко Антон, учитель истории, аспирант Донецкого национального университета (г. Донецк);

Харламова Инна Павловна, председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма;

Яковлев Егор Николаевич, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история»;

Кошкин Анатолий Аркадьевич, председатель Научного Совета Российского военно-исторического общества, политический обозреватель ИА REGNUM, ведущий круглого стола;

Павленко Владимир Борисович, политический обозреватель ИА REGNUM;

Тарасов Станислав Николаевич, шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM;

Илиевский Николай Вячеславович, начальник отдела общих проблем и методологии военной истории НИИ (ВИ) ВАГШ ВС РФ;

Сенявская Елена Спартаковна, профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН;

Серазетдинов Борис Уразбекович, доцент, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, ученый секретарь секции по проблемам военной истории Научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории.

Организаторы: Российское военно-историческое общество, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма, ИА REGNUM, Фонд «Историческая память», Научно-исследовательский фонд «Цифровая история», журнал «Наука. Общество. Оборона», Российская академия ракетных и артиллерийских наук, «Военно-исторический журнал», Военно-исторический информационный центр «Милитера».

Приглашаем присоединиться к просмотру.