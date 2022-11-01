Курган, , 12:23 — REGNUM В Зауралье установлены предприятия, поставлявшие в детские учреждения региона мясную импортную продукцию с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Школьная столовая Mosreg.ru

Анализируя данные информационной системы «Меркурий», специалисты установили, что четыре курганских предприятия отправили непригодную для детского питания животноводческую продукцию в школы и детсады Курганской области.

Два предприятия замороженную печень из Уругвая и Аргентины переводили в охлаждённый продукт, изменяя даты выработки сокращали сроки годности. Лукавство заключалось в том, что мясная продукция для детского питания должна иметь срок годности не более шести месяцев. Вышеуказанную импортную печень поставили в 16 школ и 75 детских садов.

Ещё одно предприятие поставило замороженную печень производства Бразилии с недопустимо увеличенным для детского питания сроком годности — два года. Эта продукция поступила в четыре школы Каргопольского района и в одну — в Юргамышском районе. Итого три предприятия выпустили в оборот около 2,5 тонны продукции, не отвечающей требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм.

Четвёртое предприятие поставило 49,5 кг замороженных суповых наборов с говяжьими хвостами в школу Половинского района, нарушив требования использования говядины жилованной с массовой долей не более 20%. Именно говяжий хвост является мясным субпродуктом с большим содержанием костной ткани и коллагена и запрещен к использованию для детского питания.

Информацию о фирмах, которые оформляли ветеринарные документы с нарушениями, Россельхознадзор направил уведомление в «Ветис. Паспорт» и позже приостановил их регистрацию во ФГИС «Меркурий». Материалы проверок были также отправлены в прокуратуру Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре предприятие из Курганской области отправило в 62 детских учреждения продукцию с изменёнными сроками выработки и годности.

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