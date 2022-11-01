Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai получил разрешение на новое строительство на месте бывшего завода General Motors в Петербурге. Разрешение на работы ранее выдала Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, сообщает «Деловой Петербург».

Работа завода Hyundai в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Документ предусматривает, что компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) может вести строительство на площадке в Шушарах, где ранее работал завод General Motors. Разрешение действует до 12 мая 2024 года.

Этот актив перешёл в распоряжение Hyundai в 2020 году. Предприятие планировало направить в развитие площадки 36 млрд рублей. На территории бывшего американского завода площадью в 940 тыс. кв. метров планировалось построить производственный корпус в 11 этажей. «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» собиралась к 2023 году запустить там выпуск автомобилей. Новый завод смог бы трудоустроить порядка тысячи человек.

При этом в настоящее время собственный завод Hyundai в Петербурге находится в состоянии простоя. Корпорация Hyundai Motor рассматривает возможность продать предприятие «из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность».

Завод Hyundai в Петербурге являлся вторым по объемам сборки легковых автомобилей в России после «АвтоВАЗа». На нём выпускались модели Hyundai Creta, Hyundai Solaris, а также KIA Rio.

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